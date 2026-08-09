KAGERA: Waziri wa Maliasili na Utalii na Mlezi wa Mkoa wa Kagera, Dk Ashatu Kijaji, amehitimisha ziara ya siku tano…
KAGERA: Timu ya Kamachumu Stars imeibuka bingwa wa mashindano ya Paul Mwijage Cup baada ya kuifunga Kanoni FC kwa bao…
KAGERA: Waziri wa Maliasili na Utalii, Dk. Ashatu Kijaji, ambaye ni Mlezi wa Mkoa wa Kager, ameiagiza Wakala wa Maji…
DAR ES SALAAM: WAZIRI wa Nchi, Ofisi ya Rais–Mipango na Uwekezaji, Profesa Kitila Mkumbo, amepongeza Mtandao wa Watetezi wa Haki…
DAR ES SALAAM; Rais wa Tanzania Dk Samia Suluhu Hassan akizungumza na viongozi wa vyama vya siasa nchini, Ikulu Dar…
Ni alasiri ya Jumamosi katika moja ya maeneo yanayokua kwa kasi pembezoni…
SONGWE – Ni saa tatu asubuhi. Malori madogo yanaingia moja baada ya jingine…
Chini ya kivuli cha miti mikubwa, meza ya plastiki ya buluu iligeuka…
Mashine inaanza kunguruma majira ya saa tatu asubuhi. Ndani ya banda la…
Asubuhi ya Mei 16, 2026, shughuli za usafirishaji wa mazao katika mpaka…
MAHENGE — Kabla hata mgodi wa kinywe wa Mahenge haujaanza kuzalisha tani…
DODOMA: BENKI Kuu Tanzania (BOT) imewahimiza wakulima kuchangamkia mikopo ya riba nafuu…
DODOMA:WAKALA wa Usajili wa Biashara na Leseni (BRELA) umebainisha kuwa umefanya maboresho…
DAR ES SALAAM: WAFANYABIASHARA wapya wametakiwa kusajili namba za utambulisho wa mlipakodi…
LINDI; NAIBU Waziri wa Kilimo David Silinde amewaasa Watanzania kutumia vyakula vya…
DAR ES SALAAM; Kampuni ya Serengeti Breweries Limited (SBL) imeendelea kuipeperusha vyema…
MOROGORO; Mwenyekiti wa Halmashauri ya Wilaya ya Pangani, Seif Ally amesema zao…