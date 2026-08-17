TANGA: Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi Muhimbili (MUHAS) kinashiriki katika Wiki ya Maadhimisho Kitaifa ya Elimu, Ujuzi na…
TANGA: Mkuu wa Mkoa wa Tanga, Balozi Dk. Batilda Buriani amepongeza na kuonesha kufurahishwa na bunifu zinazotengenezwa na wanafunzi na…
KILIMANJARO: Jumuiya ya Wanawake katika Nyuklia Tanzania (WiNTz) imetembelea Hospitali ya KCMC na kufanya mazungumzo na wanawake wanaofanya kazi katika…
DAR ES SALAAM: Meneja Mradi wa Taasisi ya Utamaduni na Maendeleo Afrika Mashariki (CDEA), Angela Kilusungu, amesema ujio wa mwanamuziki…
IRINGA: Katibu NEC Itikadi, Uenezi na Mafunzo, Kenani Kihongosi, amesisitiza kuwa vijana ndio walinda nchi, hivyo wanatakiwa kuilinda amani ili…
DAR ES SALAAM. RAUNDI ya kwanza ya Ligi Kuu Bara imemalizika, huku Singida Black Stars ikiibuka kinara baada ya kuanza…
Ni alasiri ya Jumamosi katika moja ya maeneo yanayokua kwa kasi pembezoni…
SONGWE – Ni saa tatu asubuhi. Malori madogo yanaingia moja baada ya jingine…
Chini ya kivuli cha miti mikubwa, meza ya plastiki ya buluu iligeuka…
Mashine inaanza kunguruma majira ya saa tatu asubuhi. Ndani ya banda la…
Asubuhi ya Mei 16, 2026, shughuli za usafirishaji wa mazao katika mpaka…
MAHENGE — Kabla hata mgodi wa kinywe wa Mahenge haujaanza kuzalisha tani…
DAR ES SALAAM; Shirika la Viwango Tanzania (TBS) Kanda Maalumu ya Dar…
BENKI ya Maendeleo ya TIB imeahidi kuongeza juhudi katika kusaidia upatikanaji wa…
ZANZIBAR; Rais wa Tanzania, Dk Samia Suluhu Hassan, ametembelea banda la Mfuko…
KIGOMA; SHIRIKA la Posta Tanzania limesema limeanza kufanya maboresho makubwa katika utoaji…
DAR ES SALAAM: Wafanyabiashara nchini wametakiwa kuanza kujiandaa mapema kutumia fursa zitakazotokana…
DAR ES SALAAM: Mamlaka ya Mapato Tanzania (TRA) imewaonya wafanyabiashara na walipakodi…